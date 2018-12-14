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( GAZZE ) - Filistinli kadın sanatçı baharatla resim yapıyor GAZZE



- Filistinli sanatçı Walaa Abu Al-Eish, resimlerini boyamak için kimyasal pigmentler yerine baharat kullanıyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Refah şehrinde anne-babası ve 9 erkek kardeşiyle birlikte yaşayan Filistinli sanatçı Walaa Abu Al-Eish, yemek baharatları kullanarak resim yapıyor. Küçük yaşlarından beri seçkin çizim yeteneklerine sahip olan ve resim becerilerini geliştirmek için çok çalıştığını söyleyen Abu Al-Eish, baharat kokusunun onu çok etkilediğini, baharatların resimlere ayırt edici özellikler verebileceğini ve baharatların kokusunun uzun süre dayanabileceğini söyledi.



Filistinli sanatçı Abu Al-Eish yaptığı açıklamada, "Resimlerimi renklendirmek için baharatları kullanıyorum çünkü bu malzemeler kimyasal değil, doğaldır. Resme bir doğa hissi veren bisküvi kağıdına çizim yapmayı başardım. Böylece baharatların kokusu çok uzun süre kalabilir, bu da resmin diğerlerinden farklı olmasını sağlar" dedi.

Kimyasal içerikli boyalar pahalı olduğu için boyama malzemelerini kimyon, tarçın ve nar gibi ucuz baharatlarla değiştiren Abu Al-Eish, yağ, su ve odun kömürü renkleri ile birçok resim yaptığını söyledi.



Filistin davası ve ulusal ve sosyal kaygılarla ilgili mesajlar taşıyan figürler ve tablolar çizen Ebu El-Eish Filistin Toprak Günü'nde yerel bir sergide birinci oldu ve ulusal etkinliklerle ilgili bir dizi yerel sergiye katıldı.

Genç sanatçı en büyük hayalinin sanat eserlerini satabileceği kendi galerisini açmak olduğunu söyledi.



Son zamanlarda resim çalışmalarının yanında, marangozluk ve ağaç işleri ile ilgili çalışmalara başladığını ve bu çalışmaların resimlerini farklı yollarla yapabilmek için kendisine ilham verdiğini belirten Ebu El-Eish, ailesinin evinde basit ahşap işleri üretmeye başladı.

Ebu El-Eish aynı zamanda marangozluk ve ağaç işleri çalışmalarını sosyal medya sitelerinde satıyor. Ahşap ve nakış malzemelerini birleştirerek, kordon ve vida gibi birçok malzemeyi kullanarak ürettiği resimlerle yeteneğini geliştirdiğini söyleyen Ebu El-Eish, "Çalışmalarımı yaparken başta toplumdan aldığım tepkilerle birlikte birçok sorun yaşadım. Bir kadının marangoz olarak çalışması fikrine alışık olmayan toplumumuza bunu ispatladım" açıklamasında bulundu. Gazze Şeridi'nde işsizlik oranının yüksek olmasına rağmen Ebu El-Eish, çalışan ve kazanan bir kadın olmaktan mutluluk duyuyor. Filistin Merkez İstatistik Bürosu'na göre, Gazze'deki genç mezunların yüzde 61'i işsizlikten muzdarip.

