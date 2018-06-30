-ailesinin karşılaması

-Sevinç gösterileri

-Natşeh'le röp.

-Kardeşiyle röp.

-Detaylar



( KUDÜS ) - Filistinli İsmail Natşeh 15 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu KUDÜS



- İsrail tarafından 2003 yılında 15 yıl hapse mahkum edilen 38 yaşındaki İsmail Natşeh, özgürlüğüne kavuştu. İsrail güçleri tarafından 2003 yılında evinin önünde gözaltına alınan ve 15 yıl hapse mahkum edilen İsmail Natşeh, tahliye oldu. İsrail, Filistin direnişinin ikinci intifadaki faaliyetlerine katılmasından ve İsrail işgal güçlerine ateş etmesinden dolayı İsmail Natşeh'i 15 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. 38 yaşındaki Filistinli İsmail Natşeh cezaevinden çıkar çıkmaz sevenleri onu karşılamak üzere evinin önüne akın etti. Özgürlüğüne kavuşan Natşeh, “Beni cezaevinden çıkaran Allah’a şükürler olsun. Filistin’in özgürlüğünü elde edene dek yolumuza devam edeceğiz. İsrail cezaevlerinde esirler olduğu sürece sevincimiz hep eksik kalacak. İsrail cezaevlerinde kalan esirlerin, özellikle kadınlar ve çocukların serbest bırakılması için çaba sarf etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Natşeh’in kardeşi ise, “15 yıldan sonra kardeşime kavuştuğum için çok mutluyum. En büyük mutluluğumuz ise Filistin’i İsrail elinden kurtardıktan sonra gerçekleşir” dedi.

İsmail Natşeh’ın cezaevinde Kur’an-ı Kerim'i ezberlemeyi tamamladığı ve cezaevlerindeki mahkumlara öğretmenlik yaptığı öğrenildi.

