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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Filistinli göstericilere 'dönüş anahtarı' yaparak destek oluyor - GAZZE Video

Filistinli göstericilere 'dönüş anahtarı' yaparak destek oluyor - GAZZE Video

Filistinli göstericilere "dönüş anahtarı" yaparak destek oluyor - GAZZE

: - Gazze li demirci Ali Bennat'ın atölyesinden detay görüntüler - Gazze li demirci Ali Bennat'ın "dönüş anahtarı" yapması - Gazze li demirci Ali Bennat ile röportajGAZZE (AA) - Gazze li demirci Ali Bennat, Gazze - İsrail sınırında geçen cuma gününden bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine "dönüş anahtarı" yaparak destek oluyor.Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle başlayan ve 15 Mayıs'a kadar devam etmesi beklenen gösterilere toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ediyor.AA muhabirine konuşan Gazze li demirci Bennat, şu ana kadar 40 anahtar yaptığını, bunların sayısını 100'e çıkarıp göstericilere dağıtmayı düşündüğünü söyledi.

Dedeleri Yafa'dan tehcir edilen Bennat, dönüş anahtarlarının, Filistinli mültecilerin 1948'de İsrail çeteleri tarafından tehcir edildikleri evlerini sembolize ettiğini belirtti.
Bennat, yaptığı anahtarlarla tüm dünya ülkelerine "tehcir edilen Filistinlilerin evlerine dönme hakkı olduğu ve bu anahtarların da geri dönüşün göstergesi olduğu" mesajı verdiğini vurguladı.

Mülteci Muhabir Gesi İsrail 

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