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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Filistinli Gençler Tam Teçhizatlı İsrail Askerlerini Taşlayarak Kovaladı

- Filistinli Gençler Tam Teçhizatlı İsrail Askerlerini Taşlayarak Kovaladı

Filistinli gençlerin taşa tuttuğu 2 İsrail askerinin kaçma görüntüsü

( BATI ŞERİA ) - Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı BATI ŞERİA

Sosyal Medya Protesto Tıklama Rekoru Göz Yaşartıcı Gaz Gaz Bombası 


- Filistinli aktivist gençler bugün sosyal medyaya, Kalkilye şehrinin Kefr Kudum kasabasında taşa tutulan tepeden tırnağa silahlı İki İsrail askerini kaçışını gösteren bir görüntü attı. Görüntü sosyal medyada tıklama rekoru kırarak İsrail işgal kuvvetlerinin askeri korkak olarak nitelendirildi. İsrail işgal kuvvetleri bu Cuma Batı Şeria’nın Kalkilya şehrinin Kefr Kudum kasabasındaki göstericiler ve gazetecilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etti. Gaz etkilenin protestocu gençler ve gazeteciler solunum problemleri yaşadı. Kasabaya hücum eden İsrail askerleri evlere girdi ve çatılara çıkarak buraları gözlem ve ateş etme yerlerini olarak kullandı. Protesto gösterisinde bulunan Filistinli gençler ABD’nin Asrın anlaşması projesini kınayan sloganlar attı.
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