Filistinli gazeteciler, meslektaşları Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti - GAZZE Haberi
: - Filistinli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği eyleme katılan basın mensupları - Basın mensuplarının Murteca'nın fotoğraflarını taşıması - Filistinli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İmad İfrinci'nin gösterideki konuşması Gazze 'deki Filistinli gazeteciler, İsrail askerlerinin Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip eden 30 yaşındaki Filistinli gazeteci Yasir Murteca'yı şehit etmesini protesto için gösteri düzenledi. Filistinli Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği eyleme katılan basın mensupları, ellerinde Murteca'nın fotoğraflarını taşıdı. İsrail'in ihlallerini kınayan eylemciler, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların soruşturulmasını talep etti.Cemiyetin Başkanı İmad İfrinci, gösteride yaptığı konuşmada, "Filistinli gazeteciler; dünyanın, İsrail'in zulmünü görmesi için gerçeklerin bedelini ödüyor. İşgalciler, gerçekleri aktarmada büyük rolü olan bir gazeteciyi öldürdü. Ancak bizler şehitlerin ahdine bağlı kalacağız. İşgalcilerin suçlarını belgeleyeceğiz." dedi. İfrinci, uluslararası toplumdan, İsrail'in işlediği suçların soruşturulması için uluslararası bir kurul gönderilmesini talep etti.Filistinli gazeteci Yasir Murteca, dün Büyük Dönüş Yürüyüşü'nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit düşmüştü.Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit oldu, binlercesi yaralandı.