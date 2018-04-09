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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Filistinli çocuklar, Martin Luther King'i andı - GAZZE

Filistinli çocuklar, Martin Luther King'i andı - GAZZE



: - Gazze sınırında bir araya gelen çocuklar - Çocukların Martin Luther King'in posterlerini taşıması - Gösteriye katılanların dövizler ve bayraklar taşıması - Gösteriye katılan Lana Ebu Zubeyde isimli Filistinli çocuk ile röportaj Gazze sınırında toplanan Filistinli çocuklar, ABD'de 50 yıl önce suikast sonucu hayatını kaybeden medeni haklar hareketi lideri Martin Luther King'i andı.Hamas'a ait Hükümet Basın Ofisi, King'in ölümünün 50. yılı anısına Gazze sınır çitlerine yaklaşık 700 metre uzaklıkta etkinlik düzenledi.
Anma etkinliğine çok sayıda Filistinli çocuk katıldı.
King'in uğruna mücadele ettiği değerler ve barışçıl direnişin, Filistinlilerinkine benzer olduğunu ifade eden çocuklar, ABD'deki ırkçılığa ve siyah ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle milyonları etkileyen King'in posterlerini taşıdı.BM'den Filistin halkının yanında yer alması ve Gazze 'den ablukanın kaldırılması başta olmak üzere haklarının geri verilmesi için çalışması çağrısında bulunan Amir, ABD'de siyahların özgürlük mücadelesinde sembol olan King'in konuşmasını anımsatarak, "Benim bir hayalim var. Zafer bizim olacak." dedi.
Lana Ebu Zubeyde de etkinliğe temel haklarından yoksun tüm Gazze li çocukları temsilen katıldıklarını belirterek, haklarını geri alarak çocukluklarını doyasıya yaşamaları için uluslararası toplumdan destek talep etti.Ebu Zubeyde, "Bizim de seyahat, dolaşım, diğer çocuklar gibi oynamak, temiz su içmek, sağlıklı gıda yemek, eğitim ve sağlık haklarımız var." ifadesini kullandı.

Özgürlük Lyon Uluslararası 

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