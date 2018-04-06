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06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Filistinli çocuklar 'Çocuklar Günü'nü İsrail kurşunları altında geçirdi - GAZZE

Filistinli çocuklar 'Çocuklar Günü'nü İsrail kurşunları altında geçirdi - GAZZE

Filistinli çocuklar "Çocuklar Günü"nü İsrail kurşunları altında geçirdi - GAZZE

: - Han Yunus sınırındaki eylem alanında toplanan çocuklar - Filistin Çocuk Günü"nü kutlayan çocuklar - Filistinli 12 yaşındaki Sema Neccar ile röportaj - 16 yaşındaki Abdullah Ebu Hatır ile röportaj - 17 yaşındaki Suheyb Hasan ile röportaj - Çocukların Filistin haritası ile üzerinde sloganlar yazan pankartları boyamasıGAZZE (AA) - HİDAYET ES - SAİDİ - Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında Gazze sınırında düzenlenen barışçıl eylemlere katılan çocuklar, "5 Nisan Filistin Çocuk Günü"nü İsrail'in askeri gözetleme kulelerinin birkaç metre ötesinde "kurşun sesleri" arasında geçirdi.Filistinli çocuklar aileleri ve yakınlarıyla Gazze sınırında İsrail'in askeri kontrol noktalarının birkaç metre ötesinde Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında düzenlenen eylemlere katılıyor. Her yıl "5 Nisan Filistin Çocuk Günü"nü kutlayan küçükler, bu yıl kendilerine armağan edilen günü sınırdaki eylem alanlarında geçirdi.Han Yunus sınırındaki eylem alanında toplanan çocuklardan bazıları oyun oynarken bazıları da tarihi Filistin haritası ile üzerinde sloganlar yazan pankartları boyadı.AA muhabirine konuşan Filistinli 12 yaşındaki Sema Neccar ailesiyle her gün eyleme katıldığını belirterek, "Buraya Filistin'i özgürleştirmek ve Yahudilerden kurtulmak için geliyoruz. Onların bizim topraklarımızda hiçbir hakkı yok. Her gün buraya geleceğim. Çünkü topraklarımıza dönmek bizim hakkımız." dedi.

Kutlay Aritas Muhabir İsrail Trol 

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