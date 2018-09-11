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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Filistinli çocuk aylar önce koşup oynadığı okuluna tek bacağıyla başladı - GAZZE İzle

Filistinli çocuk aylar önce koşup oynadığı okuluna tek bacağıyla başladı - GAZZE İzle

- Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin'in okula gitmesi - Öğrencilerin sıraya durması - Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin ile röportajGAZZE (AA) - NUR EBU IYŞE - Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir bacağını kaybeden ve koltuk değneklerine mahkûm kalan 13 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hüseyin, aylar önce koşup oynadığı okuluna artık tek bacağıyla gidiyor. Gazze sınırında geçen haziran ayında düzenlenen gösterilerde İsrail kurşunlarına hedef olan ve sağ bacağını kaybeden Muhammed, geçen dönem arkadaşlarıyla top oynadığı okul bahçesinde, aylar sonra ancak oyun oynayan arkadaşlarını izleyebiliyor. Gazze 'nin doğusundaki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evinden okula koltuk değnekleriyle her sabah zorlu bir yolculuk yapan Muhammed, kısa sürede değişen hayatı ve yaşadığı zorluğa rağmen eğitimine devam etmekte kararlı. - "Benim suçum neydi?"AA muhabirine konuşan Filistinli Muhammed, Gazze 'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı yakınlarındaki barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail kurşununun sağ bacağına isabet ettiğini, durumunun ağır olması nedeniyle bacağının kesildiğini söyledi.

Tek kurşunla, umutları ve hayalleri sönen Muhammed, "İsrail'in açtığı ateş sonucu bacağımı sonsuza dek kaybettim. Benim suçum neydi? İsrail, hangi suçumdan dolayı bana ateş açtı?" diye serzenişte bulundu. - "Ayağımı kesmeyin diye yalvardım"Muhammed vurulduğu günü şu sözlerle anlattı:"Yaralandığım sırada ayağımı hissetmedim. Beni taşıyan sağlık görevlisine 'lütfen ayağımı kesmeyin' diye yalvardım. Beni teselli ettiler. Ancak ameliyattan çıktığımda sağ ayağımın kesildiğini görünce şoke oldum."

Haziran Ayı Okul Bahçesi Ameliyat Serzeniş Sağlık Görevlisi 

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