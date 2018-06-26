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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
-Filistinli Çocuğun Erdoğan Sevgisi - “amerikalılar Ve Siyonistlere Rağmen Erdoğan Kazandı”

-Filistinli Çocuğun Erdoğan Sevgisi - “amerikalılar Ve Siyonistlere Rağmen Erdoğan Kazandı”

Filistinli bir çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini yayınladığı video ile ifade etti.

( KUDÜS ) - Filistinli çocuğun Erdoğan sevgisi- “Amerikalılar ve Siyonistlere rağmen Erdoğan kazandı” KUDÜS

Rekor Lyon 


- Filistinli bir çocuk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini yayınladığı video ile ifade etti.
Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin galibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünyanın farklı noktalarından da tebrik mesajları geldi. Özellikle Kudüs ve Filistinlilerden Erdoğan’a coşkulu kutlama mesajları geldi. Özellikle Filistinli bir çocuğun sevgi dolu mesajı izlenme rekorları kırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferini Filistinli bir çocuk yayınladığı video ile kutladı. Filistinli çocuk, “Hainler, Amerikalılar ve Siyonistlere rağmen Erdoğan kazandı. Kahraman olan milyonların ve toplumların sevgilisi Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Dünya liderlerinin birçoğu yenilmiş durumdalar. Erdoğan’ın yenilmesi için o kadar hile yaptılar ama Allah izin vermedi, Allah hilelerini ve planlarını bozdu. Çünkü fakirlerin ve yoksulların hayranı olan Erdoğan nerede savaş veya zulüm varsa Erdoğan oraya müdahale ediyor hatta Myanmar’a kimse müdahale etmez ve karışmazken Erdoğan müdahale etti. Filistin’e hiç kimse Erdoğan kadar destek vermedi, yanında durmadı. Gazze ablukasını kaldırmak için çabalayan ve çalışan, Gazze’ye yardım taşıyan gemileri gönderen, Suriye’nin yanında Erdoğan’dan başka kimse durmadı. Mültecileri kendi ülkesinde ağırladı ve yardım etti. Eskiden Türkiye’de başörtü ve Kur’an öğrenmek yasaktı ama ondan sonra Erdoğan’ın sayesinde başörtü her yerde, kuran öğrenmek her okulda ve her üniversitede serbest. Türkiye eskiden haritada gözükmüyordu ama Erdoğan geldikten sonra Türkiye ekonomisi açısından dünyada en güçlü ülkelerden biri oldu. Arap liderleri ise uyuyor ve derin bir uykudalar. Erdoğan tüm hilelere ve komplolara rağmen kazandı. Erdoğan adam gibi adam, güçlü onurlu ve Kur’anı ezberliyor, kendi vatanı ve dini için çalışıyor, tebrikler Erdoğan, tebrikler Türkiye, tebrikler ey hür insanlar. Ey hainler kinleriniz ve hınçlarınızla ölün. Erdoğan kazandı ve treni kaçırdınız” ifadelerini kullandı.
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