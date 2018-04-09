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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Filistinli cesur kız Temimi'ye 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı (2) - RAMALLAH

Filistinli cesur kız Temimi'ye 'sözlü tacize' ilişkin görüntüler yayınlandı (2) - RAMALLAH

Filistinli cesur kız Temimi'ye "sözlü tacize" ilişkin görüntüler yayınlandı (2) - RAMALLAH

: - Filistinli Ahed et - Temimi'nin babası Basil et - Temimi'nin basın açıklaması - Basın toplantısına katılan gazetecilerHanzala Cesaret Ödülü sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et - Temimi'nin babası Basil et - Temimi, İsrail askeri hapishanesinde tutulan kızının, İsrailli bir erkek istihbarat görevlisinin sözlü tacizine maruz kaldığı anlara ilişkin görüntüleri basınla paylaştı.Ahed'in babası Basil et - Temimi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlediği basın toplantısında, İsrailli istihbarat görevlisinin sorgu sırasında kızına, "Sen güzel bir kızsın, güzel sarı saçların var ve tutuklu olmak yerine senin denizde olman gerekirdi." diyerek sözlü tacizde bulunduğunu söyledi.

Baba Temimi, 12 saat sorguya tabi tutulan kızına, İsrailli görevlilerinin ayrıca "ailesi ve arkadaşlarının da gözaltına alınacağı" tehdidinde bulunduğunu ifade etti.
Kızının sorgulanmasına ilişkin görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşan baba Temimi, Ahed'in sorgu boyunca sessiz kaldığını kaydetti.
Baba Temimi, kızının sorgu için İsrail makamları tarafından kasten bir gözaltı merkezinden diğerine nakledildiğini, avukatlarının ise sadece 2 saatlik bir sorgu seansına ilişkin görüntüleri elde edebildiğini dile getirdi.Kızının soğuk bir hücrede tutulduğunu söyleyen baba Temimi, "İşgal gücü, kızımın daha çocuk olduğu gerçeğini göz önünde bulundurmuyor. Sorguya kadın görevliler göndermedi. Bu şekilde uluslararası tüm sözleşme ve kanunları ihlal etti." dedi.

Hapishane Basın Toplantısı Basın Açıklaması Uluslararası Basın Mensupları 

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