Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü

Filistinli adam sitede bıçaklanarak öldürüldü

Ambulanstan görüntü

Polis Temizlik Görevlisi Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Esenyurt’ta bir sitede yaşayan Filistin uyruklu şahıs, temizlik görevlisi tarafından dairesinin içinde ölü bulundu. Şahısın husumetlileri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü şüphesi üzerinde duruluyor. Olay, dün akşam saatlerinde Gökevler Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içinde meydana geldi. İddiaya göre, 59 yaşındaki Filistin uyruklu Samer Mohdadnan olayın gerçekleştiği sitede yaşıyordu. Bir süredir henüz bilinmeyen bir konudan husumetli olduğu kişi yada kişiler Mohdadnan’ın evine geldi ve Mohdadnan’ı bıçaklayarak öldürdü. Birkaç gün önce gerçekleştirildiği düşünülen olayın ardından bir görevli temizlik için Mohdadnan’ın evine geldi. Defalarca kapıyı çalan görevli daha sonra dairenin anahtarı ile eve girdi. Evin içinde Mohdadnan’ın kanlar içindeki cansız bedenini gören görevli önce diğer görevlilere daha sonra ise polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Filistinli adamın kesici aletle bıçaklanarak öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri ise Mohdadnan’ın öldüğü daireyi güvenlik çemberine alıp geniş çaplı inceleme başlattı. Sitenin güvenlik kameralarını da izleyen polis ekipleri Filistinli adamı öldüren kişi yada kişileri arıyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı