Filistiniler Gazze sınırındaki gösterilerde Türk bayrakları taşıdı - HAN YUNUS
: - Han Yunus kenti - Sınırda toplanan göstericiler - Türk bayrağı taşıyan göstericilerGAZZE (AA) - Filistinlilerin abluka altındaki Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in tehditlerine rağmen bugün de devam etti.Gazze'nin Han Yunus kentindeki sınır bölgesinde toplanan göstericilerden bazıları Filistin bayraklarının yanı sıra Türk bayrakları da taşıdı.