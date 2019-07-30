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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Filistin yönetimi İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasını uygulayacak komite kurdu - RAMALLAH Haberi

Filistin yönetimi İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasını uygulayacak komite kurdu - RAMALLAH Haberi



: - Sosyalist Enternasyonalin yıllık konsey toplantısı ve toplantıya katılanlar - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin gelişi ve selamlaşması - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye'nin toplantıdaki konuşması RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere bir komite kurulduğunu söyledi.

Iştiyye, Ramallah 'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonalin yıllık konsey toplantısındaki konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen hafta duyurduğu İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararının uygulanması için bir komite kurulduğunu açıkladı.
İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı tüm sözleşmeleri sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve hiçbir sözleşme ya da anlaşmaya saygı göstermediğini vurgulayan Iştiyye, Filistin yönetiminin barış yanlısı olduğunu, ancak İsrail anlaşma ve sözleşmelere bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını ifade etti.

Toplantı Allah İsrail 

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