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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
'Filistin ve Orta Doğu için en kapsamlı ekonomi planını geliştirdik' - MANAMA

'Filistin ve Orta Doğu için en kapsamlı ekonomi planını geliştirdik' - MANAMA

"Filistin ve Orta Doğu için en kapsamlı ekonomi planını geliştirdik" - MANAMA - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner'in konuşmasıİSTANBUL (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyledi.

Kushner, ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in başkenti Manama 'da bu akşam başlayan ekonomi çalıştayının açılış konuşmasını yaptı.Çalıştayın "siyasi" yönü bulunmadığını dile getiren Kushner, "Bu çalıştayın amacı yeni yollarla mevcut zorluklar üzerinde düşünülmesidir. Birlikte çalışarak somut bir plan geliştirip, hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacağız." dedi.
"Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladık" diyen Kushner, Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim ve büyük güce sahip olduğunu ifade ederek, "Geçmişte sizleri söyledikleriyle hayal kırıklığına uğratanlara rağmen Başkan (Donald Trump) ve Amerika sizlerden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için." dedi.
Kushner, mevcut ekonomi planının büyümeye sebep olacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını dile getirdi.Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Kushner, mevcut çatışmaya İsrail'in güvenliğini garanti altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kırıklı Çatışma Başkent İsrail Şili 

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