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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- Filistin Ligi'nde Hakem Ezan Okununca Maçı Durdurdu

- Filistin Ligi'nde Hakem Ezan Okununca Maçı Durdurdu

Maç detayı

( GAZZE ) - Filistin Ligi'nde hakem ezan okununca maçı durdurdu GAZZE

Sosyal Medya 


- Filistin Ligi’nde Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki futbol müsabakası sırasında ezan okununca hakem ezan bitene kadar maçı durdurdu. Filistinli bir hakem, Filistin Ligi'nde yönettiği maç sırasında ezan okunurken maçı durdurdu. Şebab Han Yunus ve Hadmat el Şati arasındaki maçın 26’ıncı dakikasında ezan okunduğunu duyan Hakem, karşılaşmayı durdurarak ezanın bitmesini bekledi. Hakem, 2 buçuk dakika süren Ezan'ın bittikten sonra karşılaşmayı yeniden başlattı. Hakem'dan alınan ilginç karar, sosyal medyada büyük takdir topladı.
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