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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Filistin’in yeni başbakanı belli oldu - RAMALLAH

Filistin’in yeni başbakanı belli oldu - RAMALLAH



: - Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Iştiyye'nin görüşmesinden detaylar - Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Iştiyye'ye hükemet kurma yetkisini vermesi - Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Iştiyye'nin açıklaması RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık iki ay aradan sonra Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Muhammed Iştiyye’yi yeni Filistin hükümetini kurmakla görevlendirdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Fetih’in Merkez Konsey Üyesi Iştiyye'ye hükümeti kurmakla görevlendirmesinin ardından Iştiyye'ye basın açıklaması yaptı.

Basın Açıklaması Hükümet 

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