Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Hatip son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL Haberi
- Cenaze namazından görüntülerİSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip, son yolculuğuna uğurlandı.Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazına, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatip'in ailesi, Türkiye'de yaşayan Filistinliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz sonrası kısa bir tezkiye konuşması yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemaatten helallik aldı.Törenin ardından Hatip'in cenazesi toprağa verilmek üzere Eyüpsultan Mezarlığı'na götürüldü.