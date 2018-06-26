- Filistin için yola çıkan 5. Özgürlük Filosu, Cadiz Limanı'na ulaştı



- Gazze’deki İsrail işgaline karşı farkındalık oluşturmak için Norveç’ten Gazze’ye doğru yola çıkan 5. Özgürlük Filosu, İspanya'nın Cadiz Limanı'na ulaştı. İsrail’in Gazze’deki işgaline karşı farkındalık oluşturmak için 15 Mayıs’ta Norveç ve İsveç’ten yola çıkan 5. Özgürlük Filosu, İspanya'nın güneybatısında bulunan Cadiz Limanı'na ulaştı. Cadiz Limanı'na ulaşan 4 tekneden oluşan filo, Filistin'i destekleyen kurumlar ve birçok aktivist tarafından karşılandı. 3 gün boyunca İspanya’da kalacak olan filo, İspanyol halkına Gazze’deki İsrail işgalini anlatacak, çeşitli eylemlerde bulunacak. İsrail'in 2007'den bu yana Gazze topraklarındaki Filistinlilere karşı sürdürdüğü ablukayı kırmak isteyen Özgürlük Filosu Koalisyonu, çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

