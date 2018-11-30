Filistin Halkıyla Dayanışma Günü etkinlikleri - ADDİS ABABA
- Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) binasında düzenlenen etkinlik - UNECA binasında düzenlenen etkinlikte Filistin bayrağının göndere çekilmesi - Etkinliğe katılan Etiyopyalı yetkililer ve yabancı misyon temsilcileri - Filistin'in Addis Ababa Büyükelçisi Nasri Abucaiş'in etkinlikteki konuşması - Arap Ligi'nin Afrika Birliği Temsilcisi Saleh Sahbounhas'ın etkinlikteki konuşmasıADDİS ABABA (AA) - Filistin Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa 'daki Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) binasında etkinlik düzenlendi. Filistin'in Addis Ababa Büyükelçisi Nasri Abucaiş'in katıldığı etkinlikte, Filistin bayrağı göndere çekildi. Etkinlikte Filistin'in Addis Ababa Büyükelçisi Nasri Abucaiş ve Arap Ligi'nin Afrika Birliği Temsilcisi Saleh Sahbounhas, konuşma yaptı. Etkinliğe Etiyopyalı yetkililer ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.