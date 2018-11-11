Filistin eski Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni - RAMALLAH
: - Arafat Anıt Mezarından detaylar - Arafat Anıt Mezarında düzenlenen anma töreninden detaylar - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasından detaylar - Anma törenine katılan Filistinlilerden detaylar RAMALLAH (AA) - Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 14'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarında anma töreni düzenlendi. Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arafat'ın mozolesine çelenk bıraktı.