Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Filistin eski Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni - RAMALLAH

Filistin eski Devlet Başkanı Arafat'ı anma töreni - RAMALLAH



: - Arafat Anıt Mezarından detaylar - Arafat Anıt Mezarında düzenlenen anma töreninden detaylar - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasından detaylar - Anma törenine katılan Filistinlilerden detaylar RAMALLAH (AA) - Filistin eski Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın 14'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Ramallah kentindeki Arafat Anıt Mezarında anma töreni düzenlendi.
Törene katılan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Arafat'ın mozolesine çelenk bıraktı.

Anma Töreni Allah Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı