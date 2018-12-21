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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim El-Hatip son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim El-Hatip son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Ailesi ve yakınları

Başbakan Abba Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

-Protokol
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin götürülüşü
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim El-Hatip, Fatih Cami’sinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim El-Hatip için Fatih Camii'nde düzenlenen törenle cenaze namazı kılındı. Cenazeye eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Filistin Dini İşler Bakanı Mahmud El-Habbaş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Askeri törenle son yolculuğuna uğurlanan Abdulkerim El-Hatip’in naaşı Eyüp Sultan Mezarlığına defnedildi. Filistin Devleti İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim El-Hatip’in vefatının Türkiye ve Filistin için büyük kayıp olduğunu ifade eden Davutoğlu, “Kendisi uzun yıllar Türkiye’de hizmet etmiş, değişik vesilelerle görüştüğümüz bir kardeşimizdi. Ailesi itibariyle de Türkiyeli kabul ettiğimiz, hiçbir fark gözetmediğimiz bir kardeşimizdi. Hem Türkiye için hem Filistin için çalıştı. Bugün onu burada ahirete gönderirken Allah’ın huzuruna, iki ülke içinde büyük gayret sarf etmiş bir insanı uğurluyoruz. Mekan olarak da Ebu Eyyub el-Ensari’nin huzurunda defnedilecek olması Mescid-i Aksa ile Ebu Eyyub el-Ensari’nin makamı arasında manevi olarak bir irtibattır” dedi.

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