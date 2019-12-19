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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs'te oy kullanılmazsa seçim yok' - RAMALLAH İzle

Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Kudüs'te oy kullanılmazsa seçim yok' - RAMALLAH İzle

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs'te oy kullanılmazsa seçim yok" - RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşmasıFilistin Devlet Başkanı Abbas: "Kudüs'te oy kullanılmazsa seçim yok"RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in, Kudüs'teki Filistinlilerin bulundukları yerde oy kullanmalarına izin vermemesi durumunda seçime gidilmeyeceğini belirtti.
Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Fetih Hareketi Devrim Konseyi toplantısının açılışında konuşan Abbas, "Seçimlerin gerçekleştirilmesi konusunda ciddiyiz ve buna inanıyoruz. 2006'dan bu yana seçim yapılmadı dolayısıyla seçimlerin gerçekleştirilmesi gerekiyor ama ne pahasına olursa olsun değil." ifadelerini kullandı.Seçimlerin Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te yapılması gerektiğini vurgulayan Abbas, "Baştan beri Kudüs halkı şehirlerinde oy kullanmazsa seçimlerin olmayacağını söylüyorum. Kimse bize baskı yapamaz ve baskıları kabul etmeyiz." dedi.
Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistinli grupların, Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır'a seçimlere katılmayı kabul ettiklerini ilettiklerini hatırlatan Abbas, sadece Kudüs'te seçim yapılması konusunun belirsiz kaldığını, bu bağlamda İsrail'e mesaj gönderdiklerini ancak henüz cevap alamadıklarını belirtti.
İsrail, 1996'da olduğu gibi 2005 ve 2006'da gerçekleştirilen Filistin seçimlerinde de uluslararası baskı nedeniyle Kudüs'teki Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermişti. - Filistin'de seçimlerFilistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.Abbas, 9 Aralık'ta yaptığı açıklamada ise Filistin Seçim Kurulunun, Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, "İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz." demişti.Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Devlet Başkanlığı Genel Seçimler Toplantı Uluslararası İsrail 

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