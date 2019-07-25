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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya aldık'

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya aldık'

abbasın açıklaması

( RAMALLAH ) - Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail ile yapılan tüm anlaşmalar askıya aldık" RAMALLAH

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- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları askıya aldıklarını açıkladı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta düzenlenen toplantıda, İsrail ile imzalanan anlaşmaları askıya alma karar verdiğini ve bunu uygulamak için bir komite kurulacağını duyurdu. Abbas, Filistin halkı meşru haklarını almadığı takdirde bölgede barış, güvenlik ya da istikrar olmayacağını dile getirerek işgal devletinin özellikle Kudüs'te tüm eylemlerinin yasadışı ve geçersiz olduğunu söyledi.

Filistin ve Kudüs davası satılık olmadığını vurgulayan Abbas, "Yüzyılın Anlaşmasını kabul etmeyeceğiz" dedi.
Abbas ayrıca, Filistin halkının yanında olan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkürlerini dile getirdi.
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