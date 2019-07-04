Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'Bahreyn Çalıştayı Filistin boykotu nedeniyle başarısız oldu' (2) - RAMALLAH Haberi
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Bahreyn Çalıştayı Filistin boykotu nedeniyle başarısız oldu" (2) - RAMALLAH
: - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın açıklamalarından detaylar RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD iş birliğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen ekonomi çalıştayının Filistin boykotu nedeniyle başarısız olduğunu belirtti. Mahmud Abbas, Ramallah 'taki başkanlık ofisinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin meseleleri değerlendirdi.Öncelikle, ABD'nin Filistinlilere dayatmaya çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilen Bahreyn Çalıştayı hakkında konuşan Abbas, Filistin'in kabul etmediği ya da katılmadığı herhangi bir plan yahut anlaşmanın başarılı olamayacağını söyledi.
Filistin meselesinde önce siyasi çözümün geldiğini, ekonomik konuların ikinci planda olduğunu ifade eden Abbas, şu an ekonomiye değil onur, güvenlik ve devlete ihtiyaçları olduğunu vurguladı.Abbas, Bahreyn'in 25 - 26 Haziran'da ev sahipliği yaptığı çalıştayın ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in insanları kandırmak için ortaya çıkardığı büyük bir yalan olduğunu ancak Filistinlileri kimsenin kandıramayacağını söyledi.
Bazı Arap ülkelerinin katıldığı çalıştayın tüm Filistinliler tarafından reddedildiğine dikkati çeken Abbas, "İsmini anmak istemediğim, İsrail'in gözetimindeki Filistinli bir casus dışında kimse katılmadı. Bahreyn Çalıştayı, Filistin tarafının boykotu nedeniyle başarısız oldu." dedi. Bahreyn'deki çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerine de boykot çağrısı yapmıştı.
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