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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistin’de Üzüm Festivali

- Filistin’de Üzüm Festivali

Filistin’de geleneksel üzüm festivali kapsamında, renk renk üzümler sergilenirken çeşitli etkinlikler düzenledi.

( KUDÜS ) - Filistin’de üzüm festivali KUDÜS

Festival İsrail Hükümet Tarım Arazisi Saldırı 


- Filistin’de geleneksel üzüm festivali kapsamında renk renk üzümler sergilenirken çeşitli etkinlikler düzenledi.
Filistin’in El Halil kentinde geleneksel üzüm festivalinin 46’cısı düzenlendi.
Filistin Başbakanı Rami Elmadallah ve birkaç bakan ile yetkililerin yanı sıra festivale binlerce kişi katıldı.
İlk olarak 1972 yılında düzenlenen üzüm festivali kapsamında dans gösterileriyle birlikte çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Filistin Ticaret Odası ve Ziraat Başkanı Nureddin Jaradat yaptığı açıklamada, festivalin 3 gün süreceğini, festivale şu ana kadar 100 bin kişinin katıldığını ve 18 çeşit üzüm sergilendiğini belirtti.
Filistinli çiftçi Şukri Sultan, İsrailli yerleşimciler tarafından saldırıya uğradığını ve İsrail ordusunun köyüne girmesini engellediğini ifade etti.
Festivale katılanlardan Eyüp Serur İHA’ya yaptığı açıklamada, “Üzüm festivaline katılmak için Ramallah kentinden geldim, bu festival halkın kendi topraklarına ne kadar düşkün olduklarını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Arap ve İslam Fonları Bakanı Naser Katani, Filistin hükümetinin İsrail yerleşimlerinin yayılmasına karşı çıkması için çiftçileri desteklemesi gerektiğini, ayrılık duvarı ve İsrail yerleşimlerinin yakınında yaşayan yüzlerce Filistinli aileyi ticaretini yapması için üzüm yetiştiriciliği konusunda destekleyeceğini söyledi.

Filistin’de yaklaşık 5 bin 700 aile üzüm yetiştiriciliğiyle geçimini sağlıyor. El Halil kentinde yılda yaklaşık üç ton üzüm üretiliyor. Filistin Tarım Bakanlığına göre, İsrailli yerleşimciler 2 bin 800 üzüm ağacını keserek bu yıl yaklaşık 30 bin tonluk tarım arazisine el koydu.
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