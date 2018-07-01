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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
- Filistin’de trafik kazası: 3 polis hayatını kaybetti

- Filistin’de trafik kazası: 3 polis hayatını kaybetti

kaza mahalinden görüntüler

(CENİN) CENİN

Polis Elektrik Direği Trafik Kazası Gesi 


- Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Cenin kentinde meydana gelen trafik kazasında 3 polis hayatını kaybetti, 3 polis de yaralandı. Filistin Polisi Sözcüsü Luey Erzikat, akşam saatlerinde Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin kentinde, içerisinde 6 polisin bulunduğu bir aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin ise yaralandığını açıkladı.
Erzikat hayatını kaybedenlerin kimliklerini ise Uday Sawalha, Walid Jawabra ve Samir Muhammed Saleh olarak aktardı.
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