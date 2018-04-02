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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Filistin'de şehit sayısı 18'e yükseldi - GAZZE

Filistin'de şehit sayısı 18'e yükseldi - GAZZE

- Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin morgundan detay - Hayatını kaybeden Faris er - Rakab (29) 'ın yakınlarının morga gelmesi - Hayatını kaybeden Faris er - Rakab'ın kardeşi Samir el - Rakab ile röportajFilistin'de şehit sayısı 18'e yükseldi - Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldiGAZZE (AA) - Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında cuma günü yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybetmesiyle, Gazze sınırında İsrail askerleri tarafından şehit edilenlerin sayısı 18'e yükseldi. Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el - Kudra yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılan ve karın bölgesinden yaralanan Faris er - Rakab (29) isimli Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Kudra, cuma gününden bu yana şehit edilen Filistinlilerin sayısının 18'e yükseldiğini kaydetti.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılını anma kapsamında 30 Mart cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze ’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 18 Filistinli şehit oldu, bin 500’den fazlası yaralandı.Filistinliler bu barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. - Toprak Günü nedir?İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.
İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı."Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Protesto Çatışma Sürgün İsrail Yazılı Açıklama 

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