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09 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistin’de korona virüsü vak’a sayısı 20’ye yükseldi

- Filistin’de korona virüsü vak’a sayısı 20’ye yükseldi

Filistin başbakanı Iştiyye’nin açıklamasından görüntüler

Başbakan Akalan 

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( RAMALLAH ) RAMALLAH

- Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ülkedeki korona virüs vak’a sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, kabine oturumu sırasında Filistin’in Beytüllahim kentinde bir kişide korona virüs tespit edilmesiyle vak’a sayısının 20’ye yükseldiğini duyurdu. Iştiyye, hastalığa yakalandığından şüphelenilen 137 kişiye de test yapılacağına vurgu yaparak vak’a sayısının artmasından endişe duyduklarını ifade etti.
Iştiyye açıklamasında, "Ürdün ile köprüleri yakında kapatmak için koordinasyon var ve bu yurda dönmek veya ayrılmak zorunda kalanlar için önceden bir uyarı" ifadelerini de kullandı.
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