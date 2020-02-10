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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Filistin’de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı

- Filistin’de kasıtlı trafik kazası: 2 yaralı

kaza anından detay

( BEYTÜLLAHİM ) BEYTÜLLAHİM

Hastane Trafik Kazası Askeri Araç İsrail 


- Filistin’de bir İsrail askeri, Filistinli birinin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Filistin’in Beytüllahim kentinde bir İsrail işgal güçleri askeri, askeri araçla Filistinli bir sivilin aracına kasıtlı olarak çarparak 2 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre Husan köyü girişinde yaşanan olayda yaralananların kimliği Fadi Raed Qutosh (27) ve Imad Khaled Qutosh (23) olarak açıklandı. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının stabil olduğu belirtildi.
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