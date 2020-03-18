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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

- Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

Doğum günü kutlaması

( BEYTÜLLAHİM ) BEYTÜLLAHİM

Karantina Doğum Günü Sağlık Çalışanları 


- Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Filistin'de korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor. Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan korona virüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı.
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