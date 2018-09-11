'Filistin davası daha önce görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya' - KAHİRE
"Filistin davası daha önce görülmemiş bir saldırıyla karşı karşıya" - KAHİRE - 150’nci Dışişleri Bakanları toplantısından detaylar - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gay'ın konuşması - Diğer konuşmacılardan detaylarKAHİRE (AA) - Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin davasının; siyasi, tarihi ve insani olarak daha önce görülmemiş bir Amerikan saldırısıyla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Birliğin Mısır'ın başkenti Kahire 'deki merkezinde gerçekleştirilen 150’nci Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan Ebu Gayt, ABD’nin Filistin davasını hedef alarak saldırdığını ve Arap ülkelerinin zorlu yıllarının devam ettiğini söyledi.
Mısır devlet televizyonu tarafından canlı yayınlanan konuşmasında Ebu Gayt, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde durumun daha da zorlaştığına değinerek, “bütün bunlara rağmen zafer ve kararlılık konusundaki irademizi kaybetmedik.” dedi.