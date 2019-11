Filistin Büyükelçisi Mustafa’dan “Filistin’deki siyasi görüşleri Türkiye’de yansıtmayın” çağrısı Haberi

-Büyükelçinin konuşması

-Fatih Sert’in konuşması

-detay



( ESKİŞEHİR )- Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa:- “Barış Pınarı Harekâtı’na Filistin’in karşı olduğu iddiaları yalandır”- “Filistin hakkından yalan söyleyenler belki Tel Aviv’de oturuyorlar”- Büyükelçi ile birlikte Filistinli ve Türk katılımcılar Mehmetçiğe asker selamı gönderdi ESKİŞEHİR



- Türkiye’deki Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Türkiye’de yaşayan Filistinli vatandaşlara çağrıda bulunarak, Türkiye’de kaldıkları sürece Filistin’de yaşadıkları farklı siyası görüşlerini burada göstermeden kardeşçe yaşamalarını istedi. Büyükelçisi Mustafa; "Barış Pınarı Harekâtı’na Filistin’in karşı olduğu iddiaları yalandır. Filistin hakkından yalan söyleyenler belki Tel Aviv’de oturuyorlar” dedi.

Bir takım ziyaretler için Eskişehir’de bulunan Faed Mustafa, dün Eskişehir’de özel toplantı salonunda Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen ‘Türkiye-Filistin Kardeşliği’ adı altında düzenlenen programda konuşurken bu ifadeler kullandı. Barış Pınarı Harekâtı esnasında Filistin’in harekâta karşı olduğu iddiaları hakkında da net konuşan Faed Mustafa; “Bizden dinleyin, ama bizim hakkımızda söylenen yalanları dinlemeyin. Size bu konuda söylenen her şey yalandır. Bu ortaya çıkan haberler inanın kimler yaptığı ben de bilmiyorum, ama belki şuan Tel Aviv’de oturuyorlar. Biz Filistinli olarak Türkiye ile beraberiz. Türkiye’yi seviyoruz. Her hayrın Türkiye’ye gelmesini istiyoruz. Bunun yanı sıra her durumda Türkiye’nin yanında dururuz” şeklinde konuştu.

“Türk halkı ile birlikte yaşayın” Faed Mustafa, Türkiye’de yaşayan Filistinli vatandaşlara da seslendi. Onlara kendi aralarında siyası görüşlerini Türkiye’de olduğu sürece göstermemesi, burada kardeşçe yaşamaması istedi. Büyükelçi, “Bern size bunu öneriyorum ve tavsiye ediyorum ki; bulunduğunuz toplumda entegrasyon olun ve Türk halkı ile birlikte yaşayın. Filistinli olarak Filistin’deki siyası olaylar burada tartışmanın bir anlamı yok. Bu ancak Filistin’de yaşanabilir” diye konuştu.

“Filistin’i çok değerli buluyoruz” TÜGVA tarafından düzenlenen program hakkında konuşan TÜGVA Eskişehir İl temsilcisi Fatih Sert ise, Filistin’i her zaman değerli buldukları ve Türkiye-Filistin arasındaki ilişkiden son derece memnun oldukları dile getirdi. Sert, “Biz Osmanlı devletinin 3 kıtaya hüküm ettiği bir ecdadın torunlarıyız. Bu sebeple biz Filistinli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Çok değerli buluyoruz. Aynı zamanda bu süreç içerisindeki şehirlerimize hayırla yâd ediyoruz. Türkiye’de, Filistinli kardeşlerimizle kardeşçe yaşamaya devam ediyoruz. Şuan devletimizin, hükümetimizin ilişikleri de Filistin ile son derece iyi gidiyor. Hem Filistin halkı hem Türk halkı da bu durumda son derece memnun olduğunu düşünüyorum. Yaser Arafat’ın Filistin devletin kuruluş yıl dönümü olduğundan dolayı biz, Filistin halkı ile Türk halkının birlikte bir güç olduğunu tüm dünyaya duyurmak adına böyle bir program tertip ettik” diye anlattı. Filistin ve Türk katılımcılar asker selamı gönderdi Düzenlenen programda, Filistinli çocuklar ülkesi hakkında Türkçe yazıldığı şiirler okundu, karşılıklı hediye takdim edildi. Ardından aralarında Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa’nın da bulunduğu katılımcılar Mehmetçiğe asker selamı gönderildi.



loading...