Filipinli Onie, Allahuekber dağlarında Müslüman oldu Video

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-İzcilerin Sarıkamış Allahuekber Dağında tipide yürüyüşü

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( ERZURUM -ÖZEL) ERZURUM



- Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 14'üncüsü düzenlenen Sarıkamış Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma yürüyüşünde Filipinli Onie Celespara şahadet getirerek Müslüman oldu. Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Sarıkamış Harekatı’nın 104. yılı vesilesiyle 14. Allahuekber Dağı Şehitlerini Anma Milli Bilinç Kampı düzenlendi.

Gerçekleştirilen milli bilinç kampına, Türkiye’nin 23 şehrinden 194 izci lideri ile aralarında KKTC, Filistin, Lübnan, Suriye, Irak, Filipinler ve Kuveyt başta olmak üzere 11 ülkeden 64 izci lideri katıldı.

Aralarında bulunan 36 yaşında ki Filipinli Onie Celespara yürüyüş sırasında Müslüman olmaya karar verdi. İzcilik Fedareyonu ekipleri tarafından şahadet getirilerek Müslüman olan Onie, Abdullah ismini aldı. Sosyal medya aracılığıyla gördüğü, geceleri eksi 45 dereceyi bulan soğuk havada gerçekleştirilen Kampa katılmak için yaklaşık 12 saat uçak yolculuğu ile Türkiye’ye geldi. Önce Erzurum’a daha sonra Kars’a giden Onie Allahuekber dağında yaşadığı atmosferden etkilenerek Müslüman oldu.

