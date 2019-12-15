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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü

- Filipinler'deki depremde 3 kişi öldü

deprem anından görüntüler

(MANILA) MANILA

Deprem Kız Çocuğu Deprem Anı 


- Filipinler'in Davao kentinde bugün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Filipinler'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin merkez üssünün Mindanao adasında bulunan Davao kentinin 61 kilometre güneybatısı olduğu ve yerin 28.2 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Depremde binaların yıkılması sonucu 6 yaşındaki bir kız çocuğunun da aralarında bulunduğu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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