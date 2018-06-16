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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- Filipinler’de Yaşanan Zulmün Birinci Yılı - 400 Bin Moro Müslümanı Yaşam Mücadelesi Veriyor

- Filipinler’de Yaşanan Zulmün Birinci Yılı - 400 Bin Moro Müslümanı Yaşam Mücadelesi Veriyor

Marawi kentinden görüntüler

Yaşam Mücadelesi Çatışma Güvenlik Güçleri Teröristler Mülteci Kampı 

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(MANILA) - Filipinler’de yaşanan zulmün birinci yılı- 400 bin Moro Müslümanı yaşam mücadelesi veriyor MANILA

- Filipinler’in Marawi kentinde geçtiğimiz yıl Ramazan ayı boyunca Morolu Müslümanların gördüğü zulüm, birinci yılında görüntülendi. Filipinler'in güneyindeki Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde geçtiğimiz yıl evlerini terk etmeye zorlanan Morolu Müslümanların gördüğü zulüm, birinci yılında görüntülendi. Marawi kenti DEAŞ bağlantılı teröristlerle güvenlik güçleri arasında başlayan çatışmalar nedeniyle bir ay boyunca havadan ve karadan bombalanmıştı. Taş taş üstünde kalmayan Marawi’de hiçbir şeylerini almadan evlerini terk eden Morolular yaşam mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen katliamda 400 bin mülteci evlerini terk etmeye zorlandı. Kendi ülkelerinde mülteci durumuna düşen yaklaşık 400 bin mülteci, 1 yıldır evlerine geri dönme umuduyla çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Kurulan 15 mülteci kampında yaşayan Morolu Müslümanlar yaşadığı kamplardan da çıkmak zorunda bırakıldı. Yaklaşık 10 mülteci kampının kapatılmasıyla dışarıda kalan Morolu Müslümanlar şehrin kenar mahallerinde çadırlarda açlıkla baş etmeye çalışıyor. Okul çağındaki çocukların hiç biri okula gidemiyor. Çeşitli yardım kuruluşları tarafından sağlanan yardımlarla, ihtiyaçlarını karşılayan Morolular bir an önce evlerine dönme arzusuyla yaşıyor. Uluslararası İnsani Yardım Derneği “Tut Ellerinden” Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Tunç, Marawi şehrinde gördüklerini şöyle aktardı: “Dolaştığımız sokaklarda harabelerin etrafında, yol üzerinde hala mermilerin olduğu ve yerleştirilmiş mayınları gördük Kuran’ı Kerimler yerlerde, binaların içleri talan edilmiş. Bir özerk bölge niteliğindeki Mora Müslümanlarının bulunduğu bölge bir günde boşaltılarak bir ay boyunca taranarak hayalet şehir haline getirilmiş”. Öte yandan, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) ve Filipinler hükümeti arasında barış görüşmeleri devam ediyor.
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