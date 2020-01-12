Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Ocak 2020 Pazar günü yayınlandı
- Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı - Volkanik yıldırımlar kokuttu

- Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı - Volkanik yıldırımlar kokuttu

Duman ve yıldırım görüntüsü

(MANILA) - Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti, uçuşlar askıya alındı- Volkanik yıldırımlar kokuttu MANILA

Kano Uttu Yükselen 


- Filipinler’de Taal Yanardağı’nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alınırken, meydana gelen volkanik yıldırımlar çevredekileri korkuttu. Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağda meydana gelen patlama sonucu sarsıntılar yaşanırken, Manila Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar askıya alındı. Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı'ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı'nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı” denildi. Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler büyük korku yaşadı. Başkent Manila’nın güneyindeki yanardağda meydana gelen patlama sonrası 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi. Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, tehlike seviyesini 3 olarak açıkladı.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölüİnşaat Halindeki 7 Katlı Bina Çöktü: 36 Ölü
Fransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar BaşladıFransada Emeklilik Reformuna Karşı Grev Ve Protestolar Başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle KarşılandıCumhurbaşkanı Erdoğan, Londrada Coşku İle Karşılandı
Yunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla KestilerYunanistandan Türkiyeye Zorla Gönderilen Göçmen: Ellerimi Bıçakla Kestiler
Yunan Sınırında dehşet GecesiYunan Sınırında dehşet Gecesi
Teröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat ÇektiTeröristlerin Sözde Karargahlarındaki Detaylar Dikkat Çekti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı