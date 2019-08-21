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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Filipinler'de 'Dang' Hummasından 807 Kişi Hayatını Kaybetti - 188 Binin Üstünde Dang Humması Vakası Tespit Edildi

- Filipinler'de 'Dang' Hummasından 807 Kişi Hayatını Kaybetti - 188 Binin Üstünde Dang Humması Vakası Tespit Edildi

Manila'da hastanede tedavi olan hastalar

Hastalık Hastane Bild 

- Manila sokaklarından görüntüler

(MANILA) - Filipinler'de "dang" hummasından 807 kişi hayatını kaybetti- 188 binin üstünde dang humması vakası tespit edildi MANILA

- Filipinler'de dang hummasından 807 kişi hayatını kaybederken, 188 binin üzerinde dang humması vakası tespit edildi. Filipinler Sağlık Bakanlığından (DOH) yapılan açıklamada, ülkede yaşanan dang humması salgınında bu yılın ilk 8 ayında 807 kişi hayatını kaybederken, 188 binin üzerinde dang vakası tespit edildiği bildirildi.
DOH tarafından hazırlanan Dang Humması Gözetleme Raporu'nda, tespit edilen 188 bin 562 vakanın, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 93 bin 143 vakadan 2 kat daha fazla olduğu ifade edildi. Filipinler Sağlık Bakanlığı, hastalıktan ölenlerin sayısının 2018'in aynı döneminde kaydedilen 497 ölüm vakasına göre daha yüksek olduğunu bildirdi. Filipinler Sağlık Bakanlığı verilerine göre, salgının etkisindeki bölgeler Filipinlerin çoğunlukla orta ve güney bölgeleri. Dang hummasından etkilenen yaş grubunun 43 bin 47 kişiyle 5 ile 9 yaş arası çocuklardan oluştuğu belirtildi. "Dang vakaları yükselmeye devam ediyor" diyen Sağlık Müsteşarı Eric Domingo, Filipinler'e dang virüsü içeren sivrisinek üreme alanlarını temizleme ve yok etme çabalarını arttırma çağrısında bulundu. Bakanlık, dang vakalarının yağışlı mevsim nedeniyle Ekim ayına kadar artmaya devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Filipinler'de, sivrisineklerin taşıdığı bir virüsle yayılan dang humması nedeniyle bu yıl en az 622 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 6 Ağustos'ta acil durum moduna geçilerek "ulusal dang salgını" alarmı verilmişti.
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