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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
- Filipinler 30 vatandaşını Çin’den tahliye etti İzle

- Filipinler 30 vatandaşını Çin’den tahliye etti İzle

Uçağın Filipinler'e inme görüntüsü

Bebek Karantina Tahliye Talebi Başkent Hükümet 

-Sağlık ekipleri
-Tahliye edilenler

(MANILA) MANILA

- Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentindeki 30 vatandaşını tahliye etti. Filipinler, korona virüsünün ortaya çıktığı Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentindeki biri bebek 30 vatandaşını tahliye etti. Filipinler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Filipinlileri taşıyan uçağın başkent Manila’nın kuzeyindeki Clark Hava Üssü’ne indiği belirtildi. Tahliye edilenlerin otobüslerle New Clark City’deki karantina merkezine götürüldüğü ifade edilen açıklamada, karantinanın 14 gün süreceği kaydedildi. Filipinler hükümetinden yapılan açıklamada, Çin’in Hubei eyaletinde yaklaşık 300 Filipinler vatandaşının bulunduğu ve hepsinin tahliye talebinde bulunmadığı belirtildi. Korona virüs salgını nedeniyle Çin ana karasındaki 811, Hong Kong ve Filipinler'deki birer ölüm vakasıyla dünya genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 813'e yükseldi.
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