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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
'Filibe ile Edirne tren seferi ekonomiyi canlandıracak' - EDİRNE

'Filibe ile Edirne tren seferi ekonomiyi canlandıracak' - EDİRNE

"Filibe ile Edirne tren seferi ekonomiyi canlandıracak" - EDİRNE - TCDD Edirne Gar'dan görüntüler - TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım ile röportaj - TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım:"Bulgarların seyahatlerinin kolaylaştırılması, Edirne 'nin ekonomisine katkıda bulunacak" - "Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz"EDİRNE (AA) - Bulgaristan Demiryolları ve TCDD iş birliğiyle 1 Haziran'da başlayacak Filibe ile Edirne arasındaki tren seferlerinin ekonomiye katkı sağlayacağı bildirildi.
TCDD Edirne Gar Müdürü Hakan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'nin sınır komşusu Bulgaristan'dan yoğun şekilde ziyaretçi aldığını söyledi.

Bulgaristan'dan Edirne 'ye demir yoluyla da ulaşımın sağlanması için Bulgaristan Demiryollarının sefer talebinde bulunduğunu belirten Yıldırım, "Bulgar Demiryolları ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının birlikte yaptığı çalışmalar neticeye ulaştı. 1 Haziran'dan itibaren Filibe ile Edirne arasında tren seferleri düzenlenecek." dedi.
Filibe ile Edirne arasında 180 kişilik bir trenin sefer yapacağını anlatan Hakan Yıldırım, "Bu kapsamda planlamalar bitirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda sadece hafta sonu Filibe ve Edirne arasına sefer yapılacak. Sabah 08.40'ta Filibe'den hareket edecek tren Edirne 'ye gelecek. Edirne 'den de saat 17.00'de hareket edecek tren Filibe'ye dönecek. Trenimiz sadece cumartesi ve pazar günleri çalışacak." diye konuştu.
- Ücret henüz belli değilTren seferinin ekonomiye katkısı olacağını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:"Bulgarların Edirne 'ye olan ilgisini, alışveriş merkezlerinde yaptıkları alışverişi, Edirne 'yi beğenilerini görüyoruz. Bu trenin rağbet göreceğine inanıyoruz. Bulgarların seyahatlerinin kolaylaştırılması Edirne 'nin ekonomisine katkıda bulunacak. Ziyaretçi sayısının artacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Edirne 'deki ekonomiyi canlandırmak, ziyaretçi sayısının artırmak ve tanıtım yapmaktır.Filibe - Edirne trenimizin başarılı olacağını ve ilgi göreceğini düşünüyoruz. Fiyatlarla ilgili Bulgaristan Demiryolları ile ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. 1 Haziran'dan itibaren ücretler de belli olacak. Otobüs fiyatlarından daha düşük fiyatlara yolcuların seyahat edebileceğini garanti edebiliriz."

Hafta Sonu Alışveriş Tren Seferleri Muhabir Görece 

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