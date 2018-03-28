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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Filenin şampiyonları kupalarını aldı

Filenin şampiyonları kupalarını aldı

Öğrencilerden görüntü

Genç Kız Voleybol Takımı Kupa Töreni Küçük Kız Şampiyon 

-Başkan Aydın'ın ödülleri vermesi
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( İSTANBUL -HD) İSTANBUL

- Eyüpsultan'da düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvası'nda dereceye giren okullara ödülleri verildi.
Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından “Her yerde spor, herkese spor” sloganıyla düzenlenen Okullar Arası Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın kupa töreni Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlendi.
Tören öncesi, Genç Kızlar kategorisinde, Özel Hisar Okulları ile Rami Atatürk Anadolu Lisesi voleybol takımları arasında final maçı oynandı. Karşılaşmada Özel Hisar Okulları voleybol takımı, oynanan iki setin sonunda 2-0'lık skorla Genç Kızlar kategorisinde şampiyon oldu. Kıran kırana geçen karşılaşmayı seyreden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ilçedeki sportif faaliyetler ve turnuva ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi; “Gençler sizleri tebrik ediyorum. Çok mücadeleci bir oyun sergilediniz. Zaman zaman bende sahaya girip oynamak istedim. Ama bir gün antrenmanınıza gelerek sahaya gelip sizinle bir maç yapmak istiyorum. Böyle genç kardeşlerimizi sporla uğraşırken görmekten çok mutlu oluyorum. Sporun güzelliklerini yaşıyoruz. İstiyorum ki ilçemizin her okulunda her öğrenci sporun bir branşıyla uğraşsın ve kendini geliştirsin. Tekrardan sizleri ve hocalarınızı tebrik ediyorum. Başarılarınızın daim olmasını diliyorum.” 552 sporcu katıldı Turnuvaya ilçede bulunan okullarda okuyan 552 kız ve erkek öğrenciden oluşan 46 okul katıldı.
Takımlar genç erkek, genç kız, yıldız kız, küçük erkek, küçük kız ve minik kız kategorilerinde şampiyonluk için mücadele ettiler. Çekişmeli geçen müsabakalara sahne olan turnuva sonunda genç erkek kategorisinde Eyüp Anadolu Lisesi birinci, Rami Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Alibeyköy Anadolu Lisesi üçüncü, genç kız kategorisinde Hisar Okulları birinci, Rami Atatürk Anadolu Lisesi ikinci ve Haliç Doğa Bilim Okulları üçüncü, yıldız kız kategorisinde Hisar Okulları birinci, Cumhuriyet Ortaokulu ikinci ve Eyüpsultan Ortaokulu üçüncü, küçük erkek kategorisinde Silahtarağa Ortaokulu birinci, Özel Zinde Okulları ikinci, küçük kız kategorisinde Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Hisar Okulları ikinci ve Kemerburgaz Doğa Koleji üçüncü oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, ilk üçe giren okulların takım oyuncularına düzenlenen törenle madalyaları ve kupalarını takdim etti.
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