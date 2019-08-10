Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Fildişi Sahili'nde Müslümanların Kurban Bayramı Heyecanı

- Fildişi Sahili'nde Müslümanların Kurban Bayramı Heyecanı

bayram hazırlıkları

-detay

( ABİDJAN ) - Fildişi Sahili'nde Müslümanların Kurban Bayramı heyecanı ABİDJAN

- Türkiye, şefkat ve büyüklüğünü kurban ile dünyanın dört büyük yanına taşımayı sürdürüyor. Afrika’nın batısında bulunan Fildişi Sahili'nde bayram hazırlıkları sürüyor. Diyanet İşleri Bakanlığı’nın öncülüğünde Türkiye’nin şefkat, sevgi ve büyüklüğünü gönül köprüleri kurarak inşa ettiği dostluk, Kurban Bayramı’nda Afrika’nın batısında bulunan Fildişi Sahili'nde sürüyor. Ülkenin her yerinde Müslümanlar bayrama hazırlanıyor. Kameralara yansıyan görüntülerde Afrika kültürünün de yaşatıldığı görülüyor. Tezgahlar üzerindeki ürünler yerli yabancı herkesin ilgilisini çekiyor. Bayram öncesinde kadınlar ve özellikle çocuklar pazarların renkli yüzünü oluşturuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı götürdüğü kurbanları keserek ülkedeki fakir insanlara dağıtmayı planlıyor.
İlgili Foto Galeriler
Erbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit OlduErbilde Restorana Saldırı: Türk Diplomat Şehit Oldu
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Harry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera KarşısındaHarry Ve Meghanın Yeni Bebekleri İlk Kez Kamera Karşısında
İsrail Filistinlileri Şehit Ettiİsrail Filistinlileri Şehit Etti
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı