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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fikirtepe’de yangının çıktığı evin içi böyle görüntülendi İzle

Fikirtepe’de yangının çıktığı evin içi böyle görüntülendi İzle

evler

Olay Yeri İnceleme Gözyaşı 

-gözyaşı döken yakınlar

( İSTANBUL )- Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü İSTANBUL

- Fikirtepe’de 4 binada çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı evin içi görüntülenirken, hayatını kaybeden kişilerin yakınları olay yerinde gözyaşı döktü. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde metruk binada çıkan yangın yan tarafta bulunan 3 binaya daha sirayet etti. Yangın nedeniyle iki kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Yangının çıktığı evin içinden çekilen görüntüler, yaşanan dehşeti gözleri önüne serdi. Olay yerine gelen, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktüler. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonlandı.
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