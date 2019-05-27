Fikirtepe’de yangında hayatını kaybeden şahıslardan birinin cenazesi evden çıkarıldı Haberi

-ambulansın gidişi

-olay yeri görüntüleri



( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL



- Fikirtepe’de çıkan yangında hayatını kaybeden iki kişiden birinin cenazesi evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kadıköy Fikirtepe Mahallesi’nde bulunan metruk bir binada sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın, yan tarafta bulunan diğer 3 binanın çatısına daha sirayet etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın sebebiyle binada mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin cenazesi polis ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

