Fikirtepe’de su basan metrobüs alt geçidi havadan görüntülendi



- Fikirtepe’de metrobüs alt geçidini su bastı. Su baskını meydana gelen alt geçit havadan görüntülendi. Fikirtepe’deki metrobüs alt geçidini şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Suyun bastığı alt geçit kullanıma kapanırken, Kadıköy Belediyesine bağlı ekipler suyu tahliye etmek için bölgede çalışmalarda bulundu. Su baskını olan alt geçit drone ile havadan görüntülendi.

