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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm Haberi

Fikirtepe’de su basan dükkandan çıkan vatandaşlara esnaftan ilginç çözüm Haberi

Su birikintisi

Şiddetli Yağış İlginç Görüntü 

-Dükkandan çıkan vatandaşlar
-Vatandaşların Ayaklıklara basarak suda yürümeleri

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Fikirtepe’de şiddetli yağış nedeniyle dükkanları su bastı. Bir dükkan sahibinin, dükkanından dışarı çıkan vatandaşların suya batmaması için adım atacakları yere ayaklık koyarak yürümelerini sağlaması ilginç görüntülere sahne oldu. Anadolu Yakasında etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Fikirtepe’de yolda su birikintisi olurken, yol üzerindeki dükkanları da su bastı. Bir dükkan sahibi, dükkanından dışarı çıkmak isteyen vatandaşların yoldaki suya batmamaları için ilginç bir çözüm üretti. Dükkan sahibi, dükkanından çıkan vatandaşların adım atacakları yere ayaklık koyarak suya batmamalarını sağladı. Yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar yoldan geçmekte zorluk çekti. (Zİ-EY-
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