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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fikirtepe’de metruk binada çıkan yangın yanındaki üç binaya sıçradı: 1 ölü, ve yaralılar var İzle

Fikirtepe’de metruk binada çıkan yangın yanındaki üç binaya sıçradı: 1 ölü, ve yaralılar var İzle

drone görüntüsü

Polis Gökyüzü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Trol 

-olay yerinden görüntü
-bekleyen vatandaşlardan görüntü
-itfaiye ekiplerinin çalışması
-genel ve detay görüntü

( İSTANBUL -TOPLU) İSTANBUL

- Kadıköy Fikirtepe Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yandaki üç binaya sirayet etti. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, yaralıların olduğu belirtildi. Olay, saat 06.30 sularında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çoğunluğu Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı binaya ardından 5 ve 3 katlı iki banın çatısına sirayet etti. bir anda üç binayı saran yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı. Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine Kadıköy, Ünalan, Üsküdar ve Maltepe’den çok sayıda itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralıların durumu ve net sayısına ilişkin henüz bilgi verilmezken olay yerindeki inceleme sürüyor.
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