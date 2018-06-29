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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Fiğ balyalarının ilginç görüntüsü İzle

Fiğ balyalarının ilginç görüntüsü İzle

Balyalardan görüntüler

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-Balyalardan drone görüntüler
-Röportajlar

( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas’ta TİGEM’e ait yem bitkisi tarlasında hasadın ardından tarlada oluşturulan Fiğ balyaları ilginç bir görüntü oluşturdu SİVAS

- Sivas’ta TİGEM’e ait yem bitkisi tarlasında hasadın ardından tarlada oluşturulan Fiğ balyaları ilginç bir görüntü oluşturdu. Sivas’ın Ulaş ilçesinde TİGEM Genel Müdürlüğüne ait yem bitkisi tarlasında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi.
Hasadın ardından tarlada oluşturulan rulo şeklindeki fiğ balyaları ilginç bir görüntü oluşturdu. Sinema dekorlarını andıran tarla havadan da görüntülendi. TİGEM Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Şenol Aksu, ilginç görüntüle sahip balyaların fiğ balyası olduğunu belirtip, “Bu balyalar bizim fiğ balyalarımızdır. Tritikale ve fiğ’yi birlikte ekiyoruz. Yem bitkisidir. Hayvanların besin ihtiyacını karşılamak için sezonluk olarak yıllık üretiyoruz. Genelde de kışın bunları belli bir lodaya istif edip kışın bunlardan Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar faydalanıyor.”dedi.
Ulaş işletmesinin Sürücü Ekip Başı Faruk Arslan ise yaptığı açıklamada, “Bu gördüğünüz balyaların ekimini, dikimini ve biçimini hepsini biz yapıyoruz. Fiğ ile tritikaleyi karıştırıyoruz sonrada ekiyoruz. Büyümesini bekledikten ve çiçeğinin tozlanmasını yaptıktan sonra biçimini yapıyoruz, kurutuyoruz. Rulo halinde balyamızı yapıyoruz. Bunları balya yaptıktan sonra güzel bir rulo olacak şekilde istif yapıyoruz.”dedi.
Yem bitkisi ithalatına gerek yok Öte yandan Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, bu yıl yem bitkisi üretiminde yüksek rekolte beklediklerini belirtip Türkiye’nin saman ithalatına ihtiyacı olmadığını söyledi.

Çetindağ yaptığı açıklamada şunları ifade etti.
“Sivas mera alanları bakımından Türkiye’nin en büyük illerinden bir tanesi.Yem bitkileri bakımından en büyüğü. Biliyorsunuz; arpasıdır, yoncasıdır, mısırıdır bu konuda da aşırı derecede bir verim var. Vatandaşımız yağmurlardan dolayı araziye giremiyor. En büyük kayıplarımızdan bir tanesi de budur. Aşırı yağmurların yağmasından dolayı yem bitkilerini kurutma sıkıntısı var ama aşırı derece yem bitkilerinin bolluğu var. Saman ithalatı deniyor ama şuanda biliyorsunuz Sivas’ta hasat çıkmadı. Türkiye’nin geneline baktığımız zaman ülkemizde böyle bir saman ithalatı yapacak bir konum yok. Eğer bu seneki hava şartlarına göre biz saman ithalatı yapacaksak o zaman bize de yazık. Çünkü şuanda görünümde saman ithalatı yapacak bir sıkıntı yok.”dedi.

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