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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Fidye operasyonu - İSTANBUL

Fidye operasyonu - İSTANBUL

- Zanlıların emniyetten çıkarılması İstanbul 'da fidye operasyonu - Bayrampaşa'da, ortaklarını kaçırıp ailesinden fidye istedikleri öne sürülen 3 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da iş ortakları Niyazi D.'yi (54) kaçırıp ailesinden fidye istediği iddia edilen şüpheliler yakalandı.Alınan bilgiye göre, ikinci el otomobil ticareti yapan Niyazi D. 23 Mart Cuma günü 23.30 sıralarında iş arkadaşlarıyla telefonla görüştükten sonra hava almak için çıktığı evinin önünden kaçırıldı. Gece saatlerinde oğlunu arayan Niyazi D. "Ne yap ne et 20 bin lira bul, yoksa beni öldürecekler." dedi.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, çalışma başlattı. Dolaylı müzakere yürüten polis, aileden şüphelilerle telefonla görüşüp, parayı vereceklerini ve belirledikleri adrese çağırmalarını istedi. Bayrampaşa'daki bir iş yerine Niyazi D. ile birlikte gelen 3 şüpheli polislerce yakalandı.Niyazi D. ile birlikte ikinci el otomobil alıp sattıkları öğrenilen şüphelilerin, sattıkları son otomobilin çalınmasını olayını Niyazi D.'nin yapmış olabileceğinden şüphelenerek olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.Şüpheliler, olay günü Niyazi D.'yi konuşma bahanesiyle evinden çağırdıkları, daha sonra evin önünden otomobile bindirerek Arnavutköy'de ormanlık bir alana götürdükleri, kıyafetlerini çıkarıp darp ettikleri öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Hasan D. (32), Nurettin K. (22) ve Sefer G. (36) adliyeye sevk edildi.

Polis Akalan Ormanlı Müzakere 

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