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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fidanlar ‘Toprak Dede’ anısına dikildi Haberi

Fidanlar ‘Toprak Dede’ anısına dikildi Haberi

öğrencilerin fidan dikimi

Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi Umutlu Irak 

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( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta öğrenciler, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TEMA Vakfı Kurucu Onursal Başkanı ‘Toprak Dede’ lakaplı Hayrettin Karaca’nın hatırasını yaşatmak amacıyla 100 adet çam fidanı dikti. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir okul bahçesinde düzenlen program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğretmen ve öğrenciler, ‘Toprak Dede’ lakaplı merhum Hayrettin Karaca adına 100 adet çam fidanı dikti. Soğuk havaya rağmen fidan dikimine büyük ilgi gösteren öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen bu etkinliğe katılmanın gururunu yaşadıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, yaptığı konuşmada, TEMA Vakfı Başkanı merhum Hayrettin Karaca'nın Türkiye'nin daha müreffeh hale gelmesi, gelecek nesillere çok daha güzel bir dünya bırakmak üzere hayatını bahşettiğini söyledi.

Karaca anısına 81 ilde hatıra ormanı oluşturulduğunu ifade eden ve 100 adet fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Yazıcı, "Biz de bu vesile ile buradayız. Tüm hizmetleri için kendisine minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah bu fidanlar bundan sonra sevgili gençlerimizin daha da umutlu olması için bir vesile olur" dedi.

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