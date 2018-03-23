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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Fiber optik kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Fiber optik kablo hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

Zanlıların gelmesi

Hırsızlar Yakalandı Baz İstasyonu Akalan Kamera Hırsız 

-Kanalizasyondan içire girmesi
-Giren zanlının çıkması
-Zanlıların emniyetten çıkartılması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA ) ADANA

- Adana'da girdikleri baz istasyonundaki fiber optik kabloları çalan hırsızlar yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddaya göre, Serkan M. (26), Ahmet A. (31) ve Ahmet Ö. (33) bir baz istasyonuna girerek buradaki fiber optik kabloları kesti. Bunun üzerin içeride bulunan cihazlar kullanılamaz duruma gelince bölgedeki tüm internet erişimleri kesildi. Vatandaşların GSM operatörünü araması üzerine görevliler, arıza tespiti yapmak için baz istasyonuna gelince kabloların çalındığı görüp polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis, 3 kişinin Yeşiltepe Mahallesi'nde de yerin altından geçen fiber optik kabloları da çalmaya çalıştığını tespit etti. Görüntülerden kimlikleri belirlenen Serkan M, Ahmet A, ve Ahmet Ö. kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlılar buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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